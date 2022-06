Gagnez deux dossards pour la course MCC de l'UTMB, un parcours franco-suisse

Gagnez deux dossards pour la course MCC de l'UTMB. Vous partirez de Martigny-Combe (Suisse) et rejoindrez Chamonix sur un parcours de 40km et 2300m de dénivelé. Départ de la course, le lundi 22 août à 10h.

Vous progressez entre les vignes des côteaux valaisans, aux hameaux typiques de la haute vallée de Chamonix Mont-Blanc, à la découverte des Chosalets, du Lavancher, du Tour ou encore des Bois et bien entendu d’Argentière. Au cœur des forêts de sapins et de mélèzes, vous apprécierez certains passages remarquables dont le Bisse de Trient, un canal historique, qui servait à acheminer l’eau des glaciers vers les villages et les alpages helvétiques. Quant aux amateurs d’altitude, ils ne seront pas en reste avec l’ascension du col de Balme (2190m) marquant la frontière franco-suisse. De là, vous pourrez admirer l'arête granitique des Grandes Autannes et les riants alpages qui accueillent la source de l’Arve !

Plus d'infos sur utmbmontblanc.com

