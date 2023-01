Gagnez deux livres jeunesse dans la collection Graine d'Histoire aux Editions La Nuée Bleue

Les livres Graine d’Histoire, aux éditions de La Nuée Bleue , invitent les jeunes lecteurs à découvrir l’histoire par le biais de la fiction. Chaque roman leur permet de vivre une aventure passionnante se déroulant en Alsace ou en Lorraine et ancrée dans une période charnière de la grande Histoire. Des personnages attachants, du suspens, de l’humour, des aventures, tous les ingrédients y sont toujours réunis !

En fin de volume, un cahier documentaire rédigé par un historien permet au lecteur d’approfondir ses connaissances et de mieux comprendre l’époque dans laquelle se déroule le récit.

En mission secrète pour Marie-Antoinette par Gilles Marie et Benjamin Strickler

Dans les cachots des chevaliers brigands par Pascal Prévot et Benjamin Strickler :

"Agnès voyageait au côté de son père, d'un moine et de marchands qui traversaient les Vosges. Après une attaque, elle se retrouve prisonnière avec frère Robert au fond d'un cachot. Comment s'échapper de cette forteresse perchée sur un rocher ? Qui sont ces chevaliers qui se comportent comme des brigands? Cette aventure pleine de suspense et d'humour te fera découvrir les chevaliers brigands qui semaient la terreur dans toute l'Alsace, la vie - souvent difficile - dans les châteaux forts, et de quelle étrange manière pouvait être mené un siège. C'est aussi une belle histoire d'amitié."

