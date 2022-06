Gagnez deux livres de Louis Holder sur le vélo en Alsace

Louis Holder est Alsacien et passionné de vélo. Il a parcouru la région de long en large et est devenu une référence en cyclo-tourisme dans la région. Avec ses livres "A vélo en Alsace" et "15 circuits thématiques à vélo à Strasbourg", il partage ses découvertes et parcours pour découvrir le patrimoine de la région ou les plus beaux coins de nature.

"A vélo en Alsace" vous emmène sur 34 circuits en plaine. "15 circuits thématiques à vélo à Strasbourg" vous emmène à la découverte de la ville de Strasbourg mais aussi ses alentours. La nature n'est pas loin !

France Bleu Elsass vous offre les deux livres de Louis Holder

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 12 juin 2022 à minuit.