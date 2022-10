Gagnez du 10 au 16 octobre sur France Bleu Gironde votre séjour au Futuroscope

Votre séjour de 2 jours au Futuroscope. 2 adultes et deux enfants avec hôtel, petits déjeuners, accès aux attractions et au spectacle nocturne.

Un séjour pour 4 au Futuroscope à la toute nouvelle Station Cosmos, son premier hôtel thématique avec son Space Loop, un restaurant-attraction inédit et unique en France situé aux portes du Parc. Vous embarquerez aussi à bord de l'attraction Objectif Mars pour devenir astronaute ! À Futuropolis, vos enfants joueront aux grands et vous ne pourrez plus les arrêter. Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée.

Pour jouez vous devez vous inscrire à l'une des manches de la semaine en laissant par message privée votre prénom et votre N° de téléphone. Soyez les prochains à tenter votre chance pour gagnez ce moment inoubliable à vivre en famille

