Gagnez du 12 au 18 septembre votre week-end à Duras

Gagnez sur France Bleu Gironde votre week-end à l’Hostellerie des Ducs qui dispose d’une salle de détente, d’une salle de séminaire, d’un SPA, d’un sauna, d’une salle de billard français privée, d’une piscine, d’un agréable jardin accompagné d’une terrasse pour déjeuner et dîner.

On vous offre aussi vos entrées au château. Dominant la vallée du Dropt, au cœur du Lot-et-Garonne, le Château de Duras a traversé l’histoire de France. Monument atypique il mêle Moyen-Age, XVIIème siècle et Révolution.

Vous allez parcourir parcourir l'Histoire et l'Architecture à travers les 30 salles restaurées de ce site classé Monument Historique et découvrir le passage secret, la salle aux Fantômes, la salle de la maquette. Les appartements du Duc et de la Duchesse enfin remeublés grâce à un partenariat avec le Mobilier National permettent de se replonger dans l’ambiance du XVIIème siècle. Pour finir la visite, profiter des balcons coursives qui font le tour du château.

Hostellerie Ducs Duras - Pays de Duras