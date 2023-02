Gagnez du 13/02 au 19/02 sur France Bleu Gironde une console Nintendo Switch

La règle est super simple : vous nous appelez à 11h00 ou vous inscrivez via cette page pour l'une des manches de la semaine.

Il y en a 3 par jour. Celui qui fait le plus de points dans la matinée est qualifié pour le tirage du dimanche qui choisi le gagnant. Une manche est composé d'un Gironde test, 3 questions sur notre département et d'un crash test où pouvez faire gonfler le score à partir d'un thème donné !

Les candidats qualifiés se retrouvent dans la liste du tirage et l'un d'eux repart avec la console Nintendo Switch ! Here we go !

ⓘ Publicité