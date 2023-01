Gagnez du 16 au22 janvier sur France Bleu Gironde votre semaine à la station de ski des Angles

1 séjjur d’une semaine (7 nuits) pour 2 en appartement avec forfaits de ski 6 jours + 2 entrées angléo balnéo & spa + 2 descentes luge lou bac mountain.

Véritable village station des Pyrénées, Les Angles s'est développée au pied des pistes et a su conserver son caractère authentique en répondant aux exigences d'une station de ski moderne.

Si vous venez en famille, vous profiterez des activités et animations offertes tout au long de la saison par la station labellisée famille tandis que les ados vont apprécier le rugby sur neige, les courses de ski et de snowboard, le festival de musique et une vie nocturne animée.

Enfin, pour rassembler toutes les générations, l’espace Aqua Bien-Etre Angleo Balneo et Spa offre soins et relaxation.