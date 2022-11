Gagnez du 21 au 27/11 sur France Bleu Gironde votre séjour-spectacles au festival Les fous rires de Bordeaux

1 nuit d’hôtel 3 étoiles (du 21 au 22 mars) pour 2 à Bordeaux (petit dej inclus) au Quality à Bordeaux au cœur de Bordeaux, 27 rue du parlement Sainte Catherine. A 5 minutes de marche de la place du parlement et à moins de 5 minutes de la place de la comédie et de son opéra et juste à coté du théâtre Fémina. parce que coté spectacle on vous offre 2 places pour le spectacle de Laurent Baffie le 21 mars justement au Théâtre Fémina à Bordeaux et 2 places pour le spectacle d’INNO JP le 22 mars au théâtre Molière à Bordeaux qui se trouve dans le même quartier.

Pour jouer c'est simple : un coup de téléphone pour vous inscrire à l'une des manches de la semaine 05 56 19 10 10.

