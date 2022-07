Gagnez l'album "Blii vom Brunne eweg" d'Elvis Stengel

Découvrez le 4e album d'Elvis Stengel, "Blii vom Brunne eweg", reste loin du puits, c’est ce que lui disait sa grand-mère, qui avait peur d’un accident. Le paysan et poète de Vibersviller vous livre une ode à sa langue, le plàtt. Désormais à la retraite de sa vie d'agriculteur, Elvis Stengel peut prendre le temps de l'écriture.

Avec des textes et maximes humoristiques mais pleines de sagesse : quand tu as de l’or, tu peux aller à n’importe quelle banque, mais si tu as de la tôle, va chez le ferrailleur et regarde combien il te donne.

Après un an et demi de travail, il nous livre 15 titres dans ce 4e album. Des textes drôles, nostalgiques, à plusieurs niveaux, qui nous parlent de son enfance, d’avant, et en bonus cinq chansons davantage tournées vers les enfants pour les cours bilingues et demandées par l'Office pour la Langue et la Culture d'Alsace.

