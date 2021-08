Gagnez l'album de Bénabar "Indocile heureux" et la Compil 40 ans d'histoire en musique

A écouter tout l'été, l'album "Indocile heureux" de Bénabar qui contient les chansons "les indociles heureux" et "Les belles histoires", et la Compil France Bleu "40 d'histoire en musique", 4 CD pour réécouter les meilleurs tubes des 40 dernières années.

La Compil France Bleu "40 d'histoire en musique" :

4 CD, 68 titres, des artistes de la scène française et internationale regroupés dans ce coffret d’exception pour fêter les 40 ans de France Bleu.

Retrouvez les plus grands artistes et tous ceux que France Bleu a contribué à faire connaître au plus grand nombre : Camélia Jordana, Pharrell Williams, Cœur de pirate, Alain Souchon, Christine and the Queens, Bruno Mars, Gaëtan Roussel, Renaud, Christophe Maé, Coldplay, Mickey 3D, Julien Doré… et tant d’autres !

France Bleu Elsass vous offre "Indocile heureux" et "40 ans d'histoire en musique"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 15 août 2021 à minuit.