Gagnez l'album de Claudio Capeo "Penso a te" avec France Bleu Elsass

Révélé en 2016 par son tube “Un homme debout”, son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines consécutives et s’est écoulé à plus de 700.000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation.

Depuis, Claudio Capeo, originaire de Cernay dans le Haut-Rhin, enchaine les succès : « Ça va ça va » (single d’or), « Riche » (single d’or), ou encore ses duos « Un peu de rêve » avec Vitaa (single de platine) et « Que Dieu me pardonne » avec Kendji Girac (single d’or). Son dernier album « Tant que rien ne m’arrête », certifié double disque de platine, lui a permis de s’installer durablement dans le paysage musical français, apprécié de toutes les générations.

Authentique et au grain de voix singulier, Claudio Capéo poursuit sa dolce vita et revient avec un nouvel album franco-italien, intitulé «Penso a te», sortit le 4 décembre 2020. Des inédits, des duos, des grands classiques de la chanson italienne que Claudio Capéo s’est réapproprié entièrement à sa façon, avec sa voix toujours plus puissante et attendrissante…

Il a été notre invité le 25 septembre 2020 et nous a interprété sa nouvelle chanson en direct d'un bateau de la flotte Batorama.

