Gagnez la compil des Enfoirés 2021 avec France Bleu Elsass

En janvier 2021, les Enfoirés se sont produits à La Halle Tony Garnier à Lyon. Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, quarante artistes de renom, ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse :

Ary Abittan, Amir, Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Black M, Tarek Boudali Patrick Bruel, Carla Bruni, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Marie-Agnès Gillot, Michael Jones, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Nolwenn Leroy, Christophe Maé, Mimie Mathy, Kad Merad, Isabelle Nanty, Florent Pagny, Pierre Palmade, Lorie Pester, Alice Pol, Rébécca, Inès Reg, Slimane, Soprano, Alice Taglioni, Vitaa, Christophe Willem, Michaël Youn, Zaz et Zazie et les "petits nouveaux" Kev Adams et Vianney.

Retrouvez-les sur ce double CD "2021 Les Enfoirés à côté de vous", compil que vous offre France Bleu Elsass.

