Gagnez la tablette tactile pour garder le contact avec vos proches en 2022

France Bleu Picardie vous offre une tablette tactile Samsung pour bien commencer l'année 2022. Avec elle, vous serez toujours au plus proche de votre famille et vos amis, quelles ques soient les restrictions sanitaires.

France Bleu Picardie vous souhaite une très bonne année 2022. Pour garder le contact avec vos proches et avec vos amis, France Bleu Picardie vous offre une tablette Samsung Galaxy Tab A 8''. Grâce à sa légèreté et sa très bonne autonomie, vous pourrez l'emporter partout avec vous pour rester au plus proche de France Bleu.

Comment gagner ?

Du 6 décembre 2021 au 7 janvier 2022, rendez-vous chez vos restaurateurs préférés en Picardie. Sur votre set de table, vous trouverez un QR code. Avec votre smartphone, ce QR code vous enverra directement sur un formulaire qui vous permettra de vous inscrire au tirage au sort.

Vous avez jusqu'au 7 janvier pour participer. Bonne chance !