Gagnez le 02/01 et le 08/01 sur France Bleu Gironde un vélo électrique pour adulte

Ce vélo à tout pour plaire avec son écran multifonction et son aide au démarrage en côte. A vous la liberté avec ce superbe cadeau !

Alors que l'on a du mal à remplir son réservoir d'essence avec les hausse de prix, le vélo séduit de plus en plus ! Aller au travail, se déplacer dans la ville, une promenade le week-end,... le vélo fait de plus en plus d'adeptes et les ventes s'envolent depuis les différents confinements !

ⓘ Publicité

Pour participer, laissez votre prénom et votre N° de téléphone en message privé sur la page Facebook de France Bleu Gironde !