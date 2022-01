Gagnez le beau livre "Jean Geiler de Kaysersberg, trésors iconographiques humanistes"

France Bleu Elsass vous offre "Jean Geiler de Kaysersberg", un magnifique ouvrage qui rend hommage au prédicateur le plus célèbre d'Alsace, et surtout à ses textes si modernes et surprenants.

Certains classiques ne vieillissent pas. À l’image du Narrenschiff de Jean-Sébastien Brant ou de l’Eloge de la Folie d’Erasme de Rotterdam, les sermons de Jean Geiler de Kaysersberg méritent encore d’être lus et, plus encore, entendus ! Petite anecdote : il est né à Schaffhouse en Suisse, près du Lac de Constance, mais son père ayant été mortellement blessé par un ours, a été élevé par son arrière-grand-père à Kaysersberg, dont le “de Kaysersberg”. XVe siècle, donc : il y avait encore des ours qui se baladaient dans le coin.

Pendant plus de trente ans, ce prédicateur qui officiait à la cathédrale de Strasbourg, mit sa verve truculente, son verbe vif et sans complaisance au service du bien commun et, avant tout, du Salut de ses semblables.Dénonçant les manquements des autorités religieuses et politiques en place, appelant sans relâche ses semblables à la conversion, Geiler mit en œuvre toute sa fougue et toute son énergie dans sa prédication, en direction de ses paroissiens. Geiler a bénéficié d’un instrument de diffusion massive de ses sermons : le livre se développe à vitesse grand V, grâce aux caractères mobiles d’un certain Gutenberg, et chose révolutionnaire, des illustrations copiables facilement.

Toute cette iconographie a été rassemblée majoritairement en Alsace par Jean-Claude Wey et Laurent Naas dans ce beau livre paru chez Verger Éditeur, ouvrage de 160 pages grand format tout en couleurs.

