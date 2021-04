Gagnez le CD "Drepfala" de Francis Keck

Francis Keck sort un double-album en alsacien, "Drepfala". Enregistrées sur une cassette audio il y a des décennies et oubliées au fond d'un tiroir, il partage enfin ces quatorze chansons. Francis Keck a démarré la musique et le chant dans les années 70, intensément vécues comme chanteur (festivals, concerts, manifs antinucléaires, etc). À 69 ans, il a repris sa guitare pour composer paroles et musiques de ce premier opus.

