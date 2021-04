Gagnez le coffret DVD de l'intégrale de Secrets d'histoire, l'émission culte de Stéphane Bern

Passionné d'Histoire et de ceux qui la font, Stéphane Bern est un animateur TV reconnu pour sa grande culture sur ce sujet.

Stéphane Bern, présentateur de l'émission Secrets d'histoire - Société Européenne de Production

Il présente Secrets d'histoire depuis des années et cette semaine, France Bleu Champagne-Ardenne vous en offre le coffret DVD.

Un coffret d'exception très complet

Au programme de ce sublime coffret : 100 émissions, regroupées sur 50 DVD.

De Napoléon Bonaparte à Mozart, en passant par Marie Stuart, Agatha Christie, Jeanne d'Arc ou La Fayette, percez les secrets de ces grands qui ont marqué leur époque et surtout l'Histoire. Certaines de ces personnalités possèdent d'ailleurs un lien avec la Champagne-Ardenne.

Au fil du coffret, vous pourrez ainsi visionner des émissions passionnantes, documentées et bénéficiant d'archives qualitatives : tout pour plaire à plus d'un amateur d'histoire. Et assurément un coffret d’exception qui sera du plus bel effet dans votre DVDthèque !

Tout le monde a sa chance !

Le coffret DVD intégral sera à gagner dimanche 18 avril, lors de la finale de la semaine.

Chaque participant à l'un de nos jeux ou à l'une de nos émissions de la semaine sera automatiquement inscrit au tirage de dimanche !

Ce dernier aura lieu aux alentours de 11h40 et la personne sélectionnée sera appelée en direct dans les minutes qui suivront...

Pour participer, un seul numéro de téléphone : 0.809.400.500 (prix d'un appel local).

Bonne chance à tous !