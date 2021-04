Gagnez le dernier Cd du Hans Krainer Band, spécialisé dans le style Oberkrainer

Le style Oberkrainer résonne au plus profond des gènes des Alsaciens.Il n’est rien de moins qu’un héritage modernisé de la musique que jouaient déjà nos ancêtres. Oberkrainer, la musique au cœur, le folklore dans l’âme.

Le quintet alsacien Hans Krainer Band sort un nouvel opus. Le groupe est composé de René Hans, accordéon, Jean-Pierre Enderlin, trompette et euphonium, Jacques Marchaudon, guitare, Marc Claude Wern, basse et Pierre Dillenschneider, clarinette et saxophone et a été fondé en 2019. Découvrez leurs interprétations sur la chaine YouTube du Hans Krainer Band.

Remportez le dernier Cd du Hans Krainer Band

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 25 avril 2021 à minuit.