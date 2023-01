Gagnez le dernier livre de Patrick Sébastien "Vivre et renaître chaque jour" avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Chaque jour, du lundi au dimanche, tentez de gagner votre carte du Club des Auditeurs en jouant sur France Bleu Nord à 8h40, 10h45 et 16h30.

Une fois membre, vous pouvez participer chaque semaine à des jeux exclusifs pour gagner de nombreux cadeaux : entrées dans les plus beaux parcs d'attractions, les musées, les lieux de culture et de divertissements, ou encore des invitations pour des spectacles dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Jouez comme vous le voulez et tentez votre chance chaque semaine si le cadeau vous intéresse en participant au tirage au sort ci-dessous.

Du dimanche 15 au dimanche 22 janvier 2022 gagnez le livre de Patrick Sébastien "Vivre et renaître chaque jour"

" Une éviction injuste, un cancer, une séparation, ces derniers mois j'ai tout pris en rafale. Des épreuves ajoutées aux blessures passées. Je pourrais être au fond du trou, me plaindre du matin au soir. C'est tout le contraire qui se produit.

Je remonte sur scène, écris de nouvelles chansons, découvre des jeunes talents. Car, quelle que soit la tristesse de nos crépuscules, il faut toujours croire à un jour nouveau. Oublier l'hiver et mettre nos pendules à l'heure d'été. Vivre et renaître chaque jour.

J'aimerais que ce livre aide toutes celles et tous ceux qui connaissent des deuils, des difficultés, des maladies, à RENAÎTRE. "