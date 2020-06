Gagnez le dernier livre de Simone Morgenthaler, D'grien Schatt

Simone Morgenthaler, vous la connaissez pour ses nombreux livres de cuisine, ses romans et son émission "On cuisine ensemble sur France Bleu Elsass". Simone a quitté le micro pour prendre une retraite méritée, mais elle continue à écrire.

France Bleu Elsass vous offre son dernier né, D'grien Schatt parut chez I.D. L'édition

"J'ai passé ma vie à l'ombre d'un noyer. Lorsqu'il fallut faire tomber sa frondaison, des mots, pour la plupart en alsacien, ma langue maternelle, me disaient que les branches sciées, les feuilles tombées, étaient celles de mes racines. Et elles s'étiolaient irrémédiablement. Mes souvenirs se sont alors déliés comme le ferait un ruban longtemps enroulé et soudain lancé au vent..."

Confrontée à la disparition de l'arbre auprès duquel elle a vécu, elle décrit dans ce livre son attachement à la nature, et l'associe à sa révolte contre la disparition de la langue alsacienne. Ce double sujet, gorgé de poésie, questionne l'Histoire de l'Alsace en résonance avec un arbre.

