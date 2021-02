JEU - Dany Brillant vous offre un disque d'or dédicacé en échange de votre plus beau message

Envoyez votre plus beau message à Dany Brillant et gagnez le disque d'or dédicacé "Dany Brillant chante Aznavour". Dix albums dédicacés par l'artiste sont également à gagner.

Pour moi, Charles Aznavour est le plus grand. Nul n’a su mieux que lui exprimer les tourments de l’âme et du cœur. C’est le plus romantique... le plus sensible