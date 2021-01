Gagnez le guide touristique 111 lieux à Bâle à ne pas manquer

Bâle séduit ses visiteurs par son atmosphère conviviale, accueillante et agréable. La ville, idéalement située à la croisée de trois pays, est un merveilleux mélange de cultures et d'histoire : de ses bâtiments moyenâgeux aux tours ultra-modernes en passant par ses petites rues pleines de charme et par ses scènes artistiques, elle a tout pour charmer les visiteurs d'un jour ou de toute une vie. Partez sur les pas de l'autrice pour découvrir 111 lieux insolites au cœur de cette cité cultivée et internationale.

Découvrez la ville de Bâle autrement avec ce guide touristique "111 lieux à Bâle à ne pas manquer" de Mercedes Korzeniowski-Kneule, paru aux éditions Emons.

France Bleu Elsass vous offre le livre "111 lieux à Bâle à ne pas manquer"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 24 janvier 2021 à minuit.