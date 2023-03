Gagnez le jeu de société Escape game junior, jurassique museum

Pendant votre visite, le système informatique a eu un bug . L’alarme s’est déclenchée et vos casques de réalité virtuelle se sont éteints. Lorsque vous les avez retirés, vous avez constaté que les dinosaures étaient vivants !

Tous les autres visiteurs se sont enfuis, et les portes automatiques se sont refermées. Vous êtes prisonniers du Jurassique Muséum avec ces terribles dinosaures affamés…

Rendez-vous dans la salle informatique pour y trouver les clefs USB indispensables à la réussite de votre mission. Explorez ensuite toutes les salles du muséum et suivez les indications pour répondre aux énigmes et réinitialiser toutes les tablettes avec les clefs.

Le jeu "Escape game junior, Jurassique museum" est édité chez Larousse. Dès 8 ans, jouez en équipe et en famille.

