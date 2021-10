Belmondo , le livre Toc Toc Badaboum chez Hugo et cie

Vous êtes fan de Jean-Paul Belmondo ? Nous vous offrons "Belmondo , le livre Toc Toc Badaboum" aux éditions Hugo et cie, un livre illustré pour retracer le parcours d'un acteur populaire, Jean-Paul Belmondo.

Une filmographie émaillée d'œuvres à la fois mythiques (À bout de souffle, Léon Morin prêtre, Pierrot le fou) et grand public (L'Homme de Rio, Un singe en hiver, Le Magnifique, L'As des as, Peur sur la ville...), de portraits de famille (Jean Gabin, Charles Gérard, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort...), de thématiques fortes (" Un sportif accompli ", " Une jeunesse sur les planches "...) et de jeux.

Gagnez le livre Belmondo , le livre Toc Toc Badaboum

