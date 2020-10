Gagnez le livre "Bestiaire d’Alsace, proverbes et dictons"

"Les proverbes et dictons régionaux de mon Alsace natale sont très savoureux et imagés …

De mon enfance, il me reste des mots de mon grand père comme « il vaut mieux avoir un sac de puces à la maison qu’une fille ! ».

Ces petites phrases pleines de gaité se moquaient des chauves, des imbéciles, des femmes, ou bien des animaux, les gros mots n'étaient pas interdit non plus …"

Le texte est en alsacien, traduit en français avec de petits commentaires … La qualité des dessins de Ginette La Fouine ajoutent du charme et de l’humour à ce livre, avec préface de Roger Siffer, aux éditions du Signe.

"Bestiaire d’Alsace, proverbes et dictons"

