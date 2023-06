Gagnez le livre "Bigoudi et petites enquêtes" de Naëlle Charles

Coiffeuse à Wahlbourg, en Alsace, Léopoldine Courtecuisse est mère de deux ados intenables. Elle a divorcé de leur père qui l'a quittée pour sa jeune sœur, la préférée de ses parents. Elle s'abreuve de séries policières, qui n'ont pas plus de mystères pour elle que les habitants de Wahlbourg n'ont de petits secrets à lui cacher, lorsqu'ils viennent se faire coiffer.

Après avoir brillamment élucidé le meurtre de Véronique Busch, Léopoldine s'ennuie. Un matin, Oscar et Claudia Gauner viennent implorer son aide. Leur fille a disparu et la gendarmerie les a éconduits.

Ils ne sont pourtant pas n'importe qui : Oscar est le croque-mort du village. Quant à leur fille, Manon, elle est la petite amie de Tom... le fils de Léopoldine ! Tout laisse présager une fugue. Mais quand Oscar vient à mourir dans d'étranges circonstances, Léopoldine et son complice, Quentin, se retrouvent à devoir élucider deux affaires à la fois...

"Panique à la noce" est le deuxième tome de la série "Bigoudi et petites enquêtes", de Naëlle Charles, paru aux Editions Archi Poche.

