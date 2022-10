Gagnez le livre Bigoudis et petites enquêtes : panique aux pompes funèbres

Après une première enquête brillamment menée, Léopoldine Courtecuisse reprend du service pour élucider une double enquête : le décès du croque-mort du village et la disparition de la fille de ce dernier.

Bigoudis et petites enquêtes : panique aux pompes funèbres de Naëlle Charles aux éditions Archi Poche.

Coiffeuse à Wahlbourg, en Alsace, Léopoldine Courtecuisse est mère de deux ados intenables. Elle est séparée de leur père. Entre sa passion pour les polars et les faits divers, ses enfants, et les clientes de son salon qui répandent ragots et autres rumeurs, sa vie est bien remplie.

Pourtant, après avoir élucidé le meurtre de Véronique Busch, notre coiffeuse s'ennuie. Le jour où Oscar et Claudia Gauner sollicitent son aide, elle voit là une nouvelle occasion de jouer les détectives. En effet, leur fille a disparu et la gendarmerie les a éconduits.

Sans compter que ces gens ne sont pas n'importe qui : Oscar est le croque-mort de la ville. Quant à Manon, il s'agit de la petite amie de Tom... le fils de Léopoldine ! Tout laisse présager une fugue. Mais quand Oscar vient à mourir dans d'étranges circonstances, Léo et son complice, le lieutenant Quentin Delval, se retrouvent à devoir plancher sur les deux affaires à la fois...

