Gagnez le livre : C'est décidé je Batch Cook, avec France Bleu Elsass

Vous voulez manger sainement, sans vous ruiner et sans y passer toutes vos soirées ? Fini les plats préparés, le batch cooking est fait pour vous !

La strasbourgeoise Sandra Thomann, créatrice du blog Cuisine Addict, vous propose une véritable initiation à la méthode avec 8 semaines de menus, conçus au fil des saisons, et vous livre tous ses précieux conseils pratiques pour une organisation au top dans "C'est décidé je batch cook" aux éditions Larousse !

Choisissez votre menu, faites vos courses en fonction et réservez-vous 2 ou 3 heures le dimanche pour préparer tous les plats de la semaine en suivant les recettes en pas à pas: il ne vous restera plus qu’à les assembler et les réchauffer les soirs venus. Préparez-vous à une véritable révolution dans votre façon de cuisiner !

France Bleu Elsass vous offre "C'est décidé je batch cook"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 20 octobre 2019 à minuit.