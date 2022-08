Gagnez le livre "Ciel mon mari est muté en Alsace" de Laurence Winter

Voici la réédition de l'ouvrage que tant de monde attendait. Pensez-donc : une méthode pour à la fois comprendre l'Alsace et réussir à vivre avec les Alsaciens ! Car tout est si compliqué entre Vosges et Rhin, les mentalités, l'histoire, les habitudes, le langage, contraignant souvent les plus fervents des amis de l'Alsace à baisser les bras. Grâce à Laurence Winter et à ses chapitres clairs et drôles, subtils et documentés, grâce à ses conseils pratiques, ses exercices, ses références, vous pouvez enfin éviter gaffes et incidents, et, avec beaucoup de ténacité, devenir "un Alsacien de cœur et d'adoption", le plus beau des compliments qu'on puisse vous faire en Alsace, cette région parfois insaisissable et agaçante, mais qui sait aussi être accueillante et généreuse.

"Ciel mon mari est muté en Alsace", un livre de Laurence Winter, paru aux éditions La Nuée Bleue.

