Gagnez le livre Contes populaires alsaciens de Lefftz Joseph

Les seuls véritables contes populaires de cette région qui nous soient parvenus. La version en alsacien ou en allemand (selon les sources) en page de gauche, avec en face la traduction française de Gérard Leser. Un trésor du patrimoine oral alsacien !

Joseph Lefftz (1888-1977) fut l’un des grands folkloristes et érudits de l’entre-deux-guerres, et l’auteur de nombreux ouvrages savants, dont la version primitive des Contes de Grimm. Soucieux de faire œuvre de vulgarisateur, il a aussi réuni les Contes populaires alsaciens dans un recueil paru en 1931. La présente édition, entièrement révisée et annotée, livre ces textes sous leur forme originale (en langue allemande ou en alsacien, selon les sources), accompagnés d’une traduction en langue française de Gérard Leser.

Ce livre, véritable trésor du patrimoine oral de notre région, s’adresse au grand public et à tous les amateurs de contes et de légendes.

Contes populaires alsaciens de Lefftz Joseph paru chez Degorce Editions.

