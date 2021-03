Gagnez le livre de cuisine Je batch cook végé

Savourer de bons petits plats sains et végétariens au quotidien, sans passer toutes vos soirées aux fourneaux, c'est possible !

Que vous soyez végétarien ou que vous souhaitiez simplement réduire votre consommation de viande, adopter le batch cooking vous permettra d'équilibrer vos repas sur la semaine, sans vous lasser et tout en gagnant un temps précieux !

Sandra vous propose dans ce livre 8 semaines de menus conçus au fil des saisons, et vous livre tous ses conseils pratiques pour une organisation et une alimentation au top !

Choisissez votre menu, faites vos courses en fonction et réservez-vous 2 ou 3 heures le dimanche pour préparer tous les plats de la semaine en suivant les recettes en pas à pas : il ne vous restera plus qu'à les assembler et les réchauffer les soirs venus.

"C'est décidé, je batch cook végé", de Pauline Dubois et Sandra Thomann, est paru chez Larousse.

