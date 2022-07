Gagnez le livre de Didier Helmstetter "Le potager du paresseux frappé par le changement climatique"

Vous avez eu des légumes, vous, cette année ? Tout ce bêchage, paillage, arrosage, et vous avez récolté plus de tour de rein que de bonnes choses à manger ? Et bien sachez qu’on peut être paresseux et être un bon jardinier. Voilà l’anti-guide pour jardiniers libres de l’alsacien Didier Helmstetter, mis à jour à l'heure du changement climatique.

Cependant, rien n'est jamais totalement négatif : à condition d'innover, on peut s'adapter. Et même tirer avantage de la nouvelle donne ! Telle est la conviction de l'auteur, pour qui jardiner comme le faisait son père est désormais suicidaire...

Comment réussir cette adaptation ? La question est au coeur de cet ouvrage. Comment esquiver les étés, avec les risques récurrents de canicule ? Comment échapper aux débauches d'arrosage ? Sans trop se fatiguer, comment cultiver davantage, bien plus tard en automne et jusqu'en hiver ? Comment installer ses légumes bien plus tôt au printemps ? Comment échapper aux gelées qui, malgré le réchauffement climatique, restent en embuscade ? Pour chacun de ces axes, l'auteur relate son expérience avec les innovations techniques qu'il met en oeuvre : divers chassis, tampons thermiques, serre froide, voiles, espèces et variétés les plus adaptées... et toujours sans aucun travail du sol, sans engrais, sans compost et sans buttes. Du coup, obtenir des radis roses à Noël a été une sorte de défi qu'il s'est lancé pour illustrer les nouvelles possibilités qui s'offrent aux jardiniers gourmands et respecteux du vivant.

Le potager du paresseux frappé par le changement climatique par Didier Helmstetter est paru chez Tana Editions.

France Bleu Elsass vous offre "Le potager du paresseux frappé par le changement climatique"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 24 juillet 2022 à minuit.