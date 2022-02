Gagnez le livre de Gabriel Braeuner "La peste est partie aux corbeaux"

Deux siècles après la peste noire de 1349, qui ébranla toute l'Europe, le fléau sévit toujours, régulier et implacable. Comment vit-on ces épidémies en Alsace et dans le Rhin supérieur, région riche et innovante, où les imprimeurs tiennent le haut du pavé, bastion de l'Humanisme et de la Réforme et où réside le grand Erasme ? Comment réagissent ces esprits forts et leurs contemporains face à l'épidémie ? N'observons-nous pas quelques singulières correspondances avec la pandémie que nous connaissons aujourd'hui ? Quelques traits communs au caractère immuable de la nature humaine qui conjugue simultanément l'héroïsme et la lâcheté, le courage et la couardise, la solidarité et l'individualisme, la raison et la crédulité, la maturité et l'infantilisme, la générosité et l'égoïsme ?

"La peste est partie aux corbeaux", un livre d'histoire de Gabriel Braeuner, préface de Georges Bischoff paru chez Mediapop Editions.

