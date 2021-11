Gagnez le livre de Gérard Leser, "Fantômes et revenants en Alsace, le trésor des légendes"

Plus de quatre cent cinquante récits y sont présentés en cinq chapitres : le temps, la mort et puis après ; les hommes de feu, l’armée furieuse, les armes fantômes, le chasseur maudit et le chasseur sauvage ; les dames blanches, et enfin, divers types de fantômes et de revenants (prêtres et nonnes, fantômes enfermés dans une bouteille, et revenants sans tête). Comme le dit Roger Maudhuy, spécialiste du légendaire de l’Est de la France, dans la préface, Gérard Leser fait du « folklore sérieusement, sans rien imaginer, rigoureux comme un historien, mais plaisant à lire comme un conteur au coin du feu crépitant ».

L’auteur a puisé dans les ouvrages d’Auguste Stoeber, Paul Stintzi, Maurice Higelin, Jean Variot… mais il livre également de nombreux témoignages qu’il a lui-même recueillis. L’introduction rappelle les nuances entre fantômes et revenants, les rites funéraires à respecter pour empêcher le retour des morts, les moments propices du calendrier pour le contact avec l’au-delà. Suivent les légendes, toutes traduites en français, souvent avec un commentaire explicatif, ou donnant des variantes, parfois bien au-delà de l’Alsace. Gérard Leser rappelle également le sens de certaines expressions alsaciennes qui s’éclaire parfaitement au vu des légendes. Un certain nombre de récits concernent des lieux très précis, châteaux d’Alsace, chapelles, cimetières, ponts… du sud au nord de l’Alsace.

France Bleu Elsass vous offre "Fantômes et revenants en Alsace, le trésor des légendes"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 7 novembre 2021 à minuit.