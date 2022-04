Gagnez le livre de Jacques-Louis Delpal, Altitudes fermes-auberges

Plein ciel, pleine nature, une autre Alsace. Celle des Hautes-Vosges du Haut-Rhin, ici impressionnantes par leurs escarpements, là doucement montueuses. Celle des Ballons et des hautes-chaumes, d'une immense forêt, des sentiers de randonnée et des transhumances. Une Haute-Alsace qui a double vue, à l'est sur l'univers rhénan, à l'ouest sur les Vosges lorraines où ses troupeaux trouvèrent longtemps pâture.

Les lignes bleues de son lointain ? celles de la Forêt-Noire, des Alpes suisses, du Jura. Ce livre imagé, documenté, fait découvrir ou redécouvrir les Vosges granitiques du "68", de la Liepvrette, de la Weiss, de la Fecht, de la Thur et de la Doller, des eaux vives et des lacs, des crêtes et des vallons. Elles ont des particularités géologiques et géographiques marquées, mais aussi humaines. Ce sont celles des Fermes-Auberges tout à fait paysannes et tout à fait accueillantes, qui s'imposent une charte contraignante et la revendiquent.

Les fermes d'éleveurs de montagne, pour la plupart "trayeurs" (ce que signifie "marcaire"), pour la plupart fromagers et faisant redécouvrir le munster, valorisant leurs produits et ceux de leurs voisins, leur crème, leur fromage blanc, parfois leurs fruits. Et, toujours, une viande succulente, bovine avant tout, celle aussi des porcs nourris au petit lait près de l'étable. Des éleveurs cueilleurs de myrtilles en leur saison, qui ont affiné leurs dons pour une cuisine typée, toujours généreuse.

Jacques-Louis Delpal terminait ce livre, textes et photos, au moment où la très sélective association des Fermiers-Aubergistes du Haut-Rhin fêtait ses quarante ans. Cet album des saveurs et de tous les verts montre des paysages divers, de Sainte-Marie-aux-Mines à l'approche du Sundgau, évoque moraines et prairies d'estive, est peuplé de vaches vosgiennes aussi symboliques que les cigognes, de troupeaux, développe les panoramas.

