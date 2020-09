Gagnez le livre de poésies de Edgar Zeidler "Am and vom Liad"

Edgar ZEIDLER (1953) est auteur, poète et traducteur. En sa qualité de linguiste et de dialectologue, il est le « père » d’ORTHAL (Orthographe alsacienne). Il publie un recueil de poésie "Am and vom Liad", son 7e ouvrage. Edgar ZEIDLER considère cet ouvrage comme son testament poétique et spirituel, c'est un hommage aux poètes alsaciens comme Nathan Katz (Epilog), Émile Storck (Sonette) et André Weckmann (« Weckmànniara »), ainsi qu’à François Cheng (Quatrains) et Rabindranath Tagore (Chants pirituels). l'ouvrage est en alsacien, allemand et français.

Les éditions du Tourneciel vous proposent une souscription à l'ouvrage, à trouver sur la page Facebook des éditions du Tourneciel.

France Bleu Elsass vous offre le recueil de poésie de Edgar Zeidler

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 4 octobre 2020 à minuit.