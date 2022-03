Gagnez le livre de Raymond Roth "Trappeur d’images de la long de la Bruche"

Naturaliste de vocation depuis 45 ans, Raymond Roth maîtrise parfaitement l’art de photographier les animaux sauvages dans leur milieu naturel. Il vous raconte ici ses souvenirs, ses anecdotes, ses débuts et l'histoire de ses meilleures photos. Il revient sur les espèces qui ont disparu des environs de la Bruche, en même temps que les zones humides chères à sa jeunesse.

A travers ce kaléidoscope de souvenirs qu’il nous livre dans un texte authentique, débordant de précision et d’anecdotes vécues, Raymond Roth a voulu révéler les secrets de sa vocation, le maillon manquant de sa vie de naturaliste, d’auteur et photographe, tout en dénonçant l’évolution de notre société, volontairement détachée de son environnement naturel, de plus en plus irrémédiablement sacrifié…

Le livre de Raymond Roth "Trappeur d’images de la long de la Bruche" est découvrir ici.

