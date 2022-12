Gagnez le livre de recettes L'extraordinaire Noël des pâtissiers de Chistophe Felder

Toute l’atmosphère de Noël déploie ses saveurs dans cet ouvrage enchanté, avec 90 recettes soupoudrées de la magie des pâtissiers.

L’Extraordinaire Noël des pâtissiers, c’est comme un hiver enneigé ou le renne sur le gâteau : un rêve d’enfant. Un Noël aux parfums de biscuit et de chocolat chaud – de vin chaud aux épices pour les plus grands. Christophe Felder et Camille Lesecq pâtissent en Alsace, où le sapin illumine les marchés de Noël garnis de spécialités envoûtantes. Dans ce livre consacré à Noël, ils parent nos tables de bredele, pains d’épice, stollen et autres brioches, bûches, sucreries, desserts glacés, chocolats, boissons, et même de recettes salées. On y découvre aussi les temps forts de Noël, ses personnages et ses ingrédients magiques, des chants au calendrier de l’Avent, en passant par les traditions régionales. Voici 90 recettes de fête et au-delà, tout ce qui procure des souvenirs heureux et une délicieuse attente.

L'Extraordinaire Noël des pâtissiers, par Christophe Felder et Camille Lesecq aux Editions De La Martinière .

