Gagnez le livre de recettes Apéro Party avec France Bleu Elsass

Rien n'est prêt pour l'apéro ? En panne d'idée pour nourrir vos amis qui débarquent à l'improviste ? Bref, vous vous demandez comment diable vous en sortir sans encore devoir ouvrir un paquet de chips ? C'est en fait très simple, et nous allons vous le prouver ! Pas plus de 6 ingrédients pour limiter les courses, plus de 75 recettes inratables et ultra-rapides à réaliser avec ce livre "Apéro party" chez Larousse.

Vous allez bluffer vos invités !

France Bleu Elsass vous offre le livre de recettes Apéro party

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 26 juillet 2020 à minuit.