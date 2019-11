Gagnez le livre de recettes Gibier avec France Bleu Alsace

Strasbourg, France

De plus en plus décriée à l'ère actuelle du végétarisme et du veganisme, la chasse peut être un sujet controversé. Avec passion et savoir-faire, Bruno Doucet nous prouve dans cet ouvrage que l'amour de la chasse, de la cuisine et de la nature ne sont pas incompatibles, bien au contraire. 85 recettes, 40 gibiers à poils et à plules, histoire, modes de chasse et anecdotes...

Le chef nous initie à cette pratique et ce champ culinaire bien particulier dans un esprit de partage de connaissances et de techniques. De l'histoire de la chasse aux différentes manières de la pratiquer, de fiches produits détaillées aux pas à pas sur la préparation et la découpe, il nous livre une conception personnelle incitant à éveiller un intérêt nouveau pour cet art ancestral.

Le gibier est un patrimoine culinaire que Bruno Doucet s'efforce de conserver tout en le réinventant. Bouillons, soupes, terrines, mijotés et grands classiques de la cuisine française... En cuisine, le voilà qu'il se décline à toutes les sauces à travers 100 recettes qui raviront les palais des plus experts comme des plus réticents d'entre nous.

