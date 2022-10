Gagnez le livre de recettes Je cuisine au fil des saisons

Je cuisine au fil des saisons, aux éditions Hugo, 60 recettes saines et gourmandes

Un livre composé de 60 recettes faciles, gourmandes et healthy à réaliser en respectant les saisons et différents modes de cuisson.

Entrées, plats, desserts de quoi composer un repas complet, avec des astuces batch cooking, des mises en avant de produits.

Au menu dans ce livre : À déguster en automne : crème de panais et chou fleurs à l'amande et granola salé, lasagnes de courge au chèvre frais, galettes de carottes et poireaux ; à tester l'hiver : pad thaï veggie, risotto aux légumes d'hiver, pumpkin panacakes ; au printemps, on découvre la crème de petits pois, fèves et asperges, le taboulé cru de légumes, les boulettes de courgettes et tofu, et enfin cet été, on savoure une tarte du soleil aux trois poivrons ou encore une tatin de tomates.

On n'oublie pas les desserts et les gourmandises comme le banana bread coco pépites, le cake pommes miel, et on teste la réalisation ultra simple de la purée d'amandes maison...

Mille et une saveurs à découvrir pour le plus grand plai- sir des papilles !

