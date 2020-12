Gagnez le livre de recettes Les légumes enchantés

Dans le livre de recettes "Les légumes enchantés" retrouvez 40 recettes gourmandes à base de légumes et de fruits, inventives, colorées, invitent à un voyage gourmand, de l’apéritif au dessert, en passant par les grandes faims. Leila Martin détourne des classiques, les revisite et offre une belle expression ensoleillée et "green" à nos recettes traditionnelles. L'Alsace flirte joliment avec la Méditerranée et parmi les recettes végétariennes, une vingtaine sont mentionnées "vegan".

5 chapitres les classifient : de l'apéro, à la petite faim, les grandes faims, les desserts gourmands et ses recettes de bases.

Voici une sélection pour vous donner envie :

Des Mini-cakes à la choucroute, aux poires et au bleu des Vosges,

Dampfnudle farcis aux tomates confites et à la mozzarella,

Flammekueche à la courge butternut et au bleu des Vosges,

Grumbeerekiechle au vert de poireau,

Bettelmann aux courgettes, herbes fraîches et munster blanc,

Fleischschnacka aux aubergines, chèvre frais d’Alsace et basilic,

Risotto de coquillettes d’Alsace aux brocolis et au bargkass,

Roïgebrageldi de pommes de terre et patates douces,

Gâteau streusel au chocolat et à la courgette,

Bettelmann à la rhubarbe.

