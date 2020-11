Gagnez le livre de recettes Ma petite Pâtisserie de Christophe Felder et Camille Lesecq

Pour les gourmands, 180 recettes de Christophe Felder et Camille Lesecq. Un livre que vous offre France Bleu Elsass.

180 recettes de pâtisseries simples et rapides à réaliser, par Christophe Felder et Camille Lesecq, un duo de chefs devenu référence.

Après deux ouvrages plutôt techniques (Bûches et Galettes), Christophe Felder et Camille Lesecq nous ouvrent les portes d’une Petite pâtisserie ludique et accessible, où l’on retrouve tous les plaisirs simples qui rythment l’enfance autant que la vie des grands enfants. Les deux chefs pâtissiers complices présentent les recettes incontournables de notre pâtisserie traditionnelle, dans leur version classique mais aussi avec des déclinaisons. Les quelque 200 recettes de ce livre (cakes, flans, crèmes, gaufres, cookies, gâteaux décorés avec des pas à pas, recettes vegan…) sont une invitation à redécouvrir la pâtisserie comme un jeu d’enfants.

Christophe Felder, célèbre ancien chef pâtissier du Crillon, crée aujourd'hui des collections de pâtisserie pour le Japon et dispense ses connaissances par le biais de nombreux cours, tant pour des professionnels que des particuliers. Auteur de best-sellers aux éditions de La Martinière depuis plusieurs années, Christophe Felder collabore également à des magazines.

Camille Lesecq, ancien chef pâtissier du Meurice, officie aux côtés de Christophe Felder, en Alsace, où ils ont créé Les pÂtissiers.

"Ma petite pâtisserie" de Christophe Felder et Camille Lesecq, photos de Laurent Fau est paru aux éditions de La Martinière.

