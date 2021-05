Gagnez le livre de recettes Mamema's Kochbüech avec France Bleu Elsass

Vous avez la nostalgie des bons petits plats que vous cuisinait votre grand-mère alsacienne ? France Bleu Elsass vous offre ce livre de recettes "Mamema's Kochbüech". Une soixantaine de recettes traditionnelles, rustiques et typiques de l’Outre-Forêt, retrouvées dans un carton à chaussures de la grand-mère des auteurs, Régine et Jean-Jacques Bastian. Testées et rectifiées jusqu’à ce qu'ils retrouvent la consistance et les saveurs de leur enfance.

Un beau livre à garder pour soi ou offrir à votre maman pour la Fête des mères.

Pour remporter "Mamema's Kochbüech"

Tentez votre chance, inscrirvez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant le 30 mai 2021 à minuit.