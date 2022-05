Gagnez le livre de Roger Struss : Un demi-siècle de Photographies entre Vosges et Rhin

France Bleu Elsass vous offre le livre de Roger Struss : Un demi-siècle de Photographies entre Vosges et Rhin paru aux Editions Belvédère.

Roger Struss a arpenté pendant 60 ans le territoire de l'Alsace Centrale, des crêtes des Vosges au fleuve du Rhin. Il fut le témoin de la grande et petite histoire d'un territoire qui est à lui tout seul une quintessence de l'Alsace. Gabriel Braeuner a choisi avec son ami Roger Struss environ 350 photographies dont les plus anciennes remontent au début des années cinquante. Ils vous invitent à un voyage qui nous conduits des Hautes-Vosges aux rives du Rhin.

Le livre "Un demi-siècle de Photographies entre Vosges et Rhin" est paru aux Editions Belvédère. Livre photographique consacré au fond Roger Struss, photographies réalisées entre les années 1950 et 1980 à Colmar et sa région.

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 15 mai 2022 à minuit.