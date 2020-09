Gagnez le livre "Fermes-auberges de Haute-Alsace" avec France Bleu Elsass

La ferme-auberge est le prolongement de l'activité agricole. Sont proposés à leur table, leurs productions de viande (vaches Vosgienne, Salers, Montbéliarde, Holstein..., cochon), volaille (poule, canard...), fromage (munster, barkass, tomme...) et autres produits laitiers, légumes... Vous dégusterez du lawerwurst, des roïgabrageldis, du siesskass... des plats qui sentent la saison et le terroir.

Daniel Zenner, fier de ses deux CAP de cuisinier et d'agriculteur, a arpenté pendant 4 mois, les vallées et les sommets de Haute-Alsace à la découverte des fermes-auberges.

Il a partagé, senti, ressenti la vie des marcaires, puis goûté et apprécié leur cuisine.

Chroniqueur gastronomique et auteur de plusieurs livres sur la gastronomie Alsacienne et aux plantes sauvages, il espère par ses mots, avoir su capter l'âme des fermes-auberges et vous inviter à un voyage simple, nature et gourmand.

France Bleu Elsass vous offre "Fermes-auberges de Haute-Alsace" paru chez I.D. L'Edition

