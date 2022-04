Gagnez le livre "Il était une fois Strasbourg" de Roger Forst

Voilà enfin le fruit d'un travail étonnant qui a permis à Roger Forst d'exhumer le passé de Strasbourg à partir de photographies oubliées, de daguerréotypes inédits et de cartes postales rares. Il nous replonge dans le Strasbourg d'autrefois. Alliant une iconographie forte et des références précises, sa démarche permet de découvrir, ou redécouvrir pour les plus anciens, le cadre architectural, social et culturel de la ville tel qu'il était avant 1870, lorsque le destin et le visage de Strasbourg ont changé de manière irrévocable. Car les lieux portent la marque des changements politiques : les dominants deviennent les dominés, les places et les rues sont débaptisées, les socles des statues changent de locataires, les églises se font lieux publics... Dans cet ouvrage, Roger Forst a réussi la gageure de renouveler notre regard sur le destin singulier de Strasbourg, qui affiche désormais fièrement son statut de capitale européenne.

Il était une fois Strasbourg est paru aux Editions Coprur.

