Gagnez le livre J'apprends l'alsacien avec Tommy et Louise

Voici la nouvelle édition de la méthodologie pour apprendre l'alsacien (ou les alsaciens) de manière ludique et simple, avec le binôme Tommy et Louise, elle est accompagnée d'un CD incluant les sketchs en Haut-Rhinois et en Bas-Rhinois pour bien apprendre à prononcer les mots. "J'apprends l'alsacien avec Tommy et Louise" est paru aux éditions MK67, par l'auteur Sylvie Troxler et l’illustratrice Nadia M. Revue.

France Bleu Elsass vous offre "J'apprends l'alsacien avec Tommy et Louise"

