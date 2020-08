Gagnez le livre L’Alsace de René Henry-Munsch avec France Bleu Elsass

L'Alsace de René Henry-Munsch, présentée par l'un de ses enfants, François Munsch, est précédé d'un avant-propos de Francis Gueth, conservateur général honoraire, notamment de la Bibliothèque des Dominicains à Colmar.

L'ouvrage, illustré de nombreuses reproductions, comportera environ 160 pages. Il permettra de découvrir, non seulement un peintre alsacien méconnu, mais aussi et surtout les villes et villages tels qu'on pouvait les voir entre les deux guerres dans les années vingt et trente.

René Henry-Munsch, issu d'une famille ancienne de Guebwiller, s'est marié en 1927 à Kaysersberg. Professeur, durant l'année, dans les Ecoles d'Art de la Ville de Paris, il revient chaque été en Alsace pour y peindre à la fois le vignoble et en montagne.

Avec ce livre vous pourrez aujourd'hui prendre connaissance d'une grande partie de son oeuvre réalisée en Alsace et , actuellement, essentiellement conservée dans des collections particulières.

France Bleu Elsass vous offre L’Alsace de René Henry-Munsch chez ID L'Edition

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 9 août 2020 à minuit.