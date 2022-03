Gagnez le livre "L'astro illustrée" de Joan Spiess

Joan consacre pour chaque signe une trentaine de pages de bande dessinée, où il dit tout sur chaque thème astral : qualités, talents, sentiments, virtuosités, avantages, prédispositions, goûts, savoir faire...

Mais aussi les défauts, les défaillances, les carences, les maladresses ! Car personne n'est ni tout rose, ni tout gris, chacun est est un malin mélange des genres. Et le plus important, c'est quel signe peut s'accorder avec quel autre signe, et pourquoi. Tout cela est décortiqué avec humour par un Joan, en pleine forme graphique, dans ce gros album pour tous publics.

"L'astro illustrée" de Joan Spiess est paru chez Hugo éditions.

